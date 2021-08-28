Советы психолога, как справиться с осенней депрессией

Москва, 28 августа. Подавленное состояние может ухудшаться в осенний период из-за нехватки солнца и перерастать в депрессию. Психолог Галина Охотникова дала советы, как этого избежать.
В беседе с порталом «ДокторПитер» специалист напомнила, что возникновение депрессивных симптомов связано с тем, что человек подавляет собственные желания, тратит жизнь на нелюбимое дело и постоянно находится в рутине. Осенью ситуацию усугубляет нехватка солнечных дней и, как следствие, дефицит витамина D.
Те, у кого нет нерешенных внутренних конфликтов, рискуют лишь испорченным настроением. В другом случае человек может впасть в апатию и испытать серьезное эмоциональное выгорание. По словам психолога, осенью 2021 года число депрессий может возрасти в разы из-за общего мирового кризиса и связанной с ним неуверенности в завтрашнем дне. Внутренние фобии начинают усиливаться на фоне неспокойной эпидемиологической обстановки.
Чтобы избежать осенней депрессии, Охотникова советует придерживаться нескольких правил:
— постараться избавиться от темных цветов в одежде;
— разнообразить рацион, делая упор на полезные продукты;
— больше отдыхать и хорошо высыпаться;
— стараться улыбаться, даже когда причин, казалось бы, нет;
— выкроить время для себя и больше гулять;
— просматривать почаще видео или фотографии моментов, которые приносили удовольствие.
Ранее психолог Екатерина Чижовская назвала первые признаки депрессии. Специалист посоветовала отслеживать свое настроение, соотнося его с происходящими в жизни событиями. В частности, о депрессии могут говорить потеря интереса ко всему, заторможенность и снижение активности.
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