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Депутат Рады призвал арестовать Зеленского за пропаганду советского строя
Политика
Депутат Рады призвал арестовать Зеленского за пропаганду советского строя
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 28 августа. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал арестовать президента Украины Владимира Зеленского за «пропаганду советского режима».

Парламентарий напомнил, что в военном параде участвовал разработанный в СССР самолет «Мрия», который вызвал у зрителей «гордость и огромные эмоции». На своей странице в Facebook Кива отметил, что «Мрия» отобразила превосходство советских промышленности и технологий над «жалкой действительностью».

Пролет разработанного в СССР самолета депутат назвал лучшей пропагандой «советского режима и строя» и с иронией призвал арестовать Зеленского за это.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал неспособность реализовать обещания, развал экономики, а также рост смертности и бегство людей из страны главными провалами Зеленского. По его словам, украинский лидер приукрасил свои достижения во главе государства.

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украина зеленский кива
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