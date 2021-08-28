Депутат Рады призвал арестовать Зеленского за пропаганду советского строя

Киев, 28 августа. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал арестовать президента Украины Владимира Зеленского за «пропаганду советского режима».

Парламентарий напомнил, что в военном параде участвовал разработанный в СССР самолет «Мрия», который вызвал у зрителей «гордость и огромные эмоции». На своей странице в Facebook Кива отметил, что «Мрия» отобразила превосходство советских промышленности и технологий над «жалкой действительностью».

Пролет разработанного в СССР самолета депутат назвал лучшей пропагандой «советского режима и строя» и с иронией призвал арестовать Зеленского за это.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал неспособность реализовать обещания, развал экономики, а также рост смертности и бегство людей из страны главными провалами Зеленского. По его словам, украинский лидер приукрасил свои достижения во главе государства.