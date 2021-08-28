Россиян предупредили о штрафах за хранение личных вещей в подъезде

Москва, 28 августа. Хранение личных вещей в подъезде многоквартирного дома может караться штрафом, так как это нарушает правила пожарной безопасности.

Несмотря на то, что места общего пользования также принадлежат собственникам квартир, в подъездах не стоит хранить личные вещи во избежание нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский РИА Новости.

«Эти правила запрещают устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель или горючие материалы», — сказал он.

Также запрещено загромождать пути эвакуации и выходы. За захламление мест общего пользования полагается административная ответственность и штраф от 2 до 3 тысяч рублей для граждан.

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