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Россиян предупредили о штрафах за хранение личных вещей в подъезде
Общество
Россиян предупредили о штрафах за хранение личных вещей в подъезде
pixabay.com/PD

Москва, 28 августа. Хранение личных вещей в подъезде многоквартирного дома может караться штрафом, так как это нарушает правила пожарной безопасности.

Несмотря на то, что места общего пользования также принадлежат собственникам квартир, в подъездах не стоит хранить личные вещи во избежание нарушений правил пожарной безопасности. Об этом рассказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский РИА Новости.

«Эти правила запрещают устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель или горючие материалы», — сказал он.

Также запрещено загромождать пути эвакуации и выходы. За захламление мест общего пользования полагается административная ответственность и штраф от 2 до 3 тысяч рублей для граждан.

Ранее владельцам квартир в России назвали простой способ избежать внезапной проверки жилья. Представители ряда служб и органов могут нагрянуть в квартиру каждого россиянина с проверкой. Во всех ли случаях гражданина должны проинформировать заранее, рассказали специалисты.

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