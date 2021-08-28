Россиянам назвали лучший способ хранения денег во время путешествий

Москва, 28 августа. Лучше всего во время путешествия держать большую часть денег на банковской карте, посоветовал гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Эти средства пойдут на крупные расходы. Остаток предназначается для карманных и мелких покупок. В магазинах лучше расплачиваться безналично картой или со смартфона — в таком случае даже не придется носить с собой кошелек, который может спровоцировать мошенников, рассказал специалист в беседе с «Прайм».

«Безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счет, привязанный к карте», — добавил эксперт.

Хранить наличку лучше всего на себе, а не в сумке или рюкзаке. Для этого подойдут специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, кошелек для запястья, который легко скрыть под длинным рукавом. Можно использовать и накладные карманы, вшитые во внутреннюю сторону верхней одежды.

Даже во время путешествия следует придерживаться нескольких несложных правил экономии. Во время поездки можно завести карту с кешбэком и процентом на остаток и периодически мониторить скидки и акции в магазинах.