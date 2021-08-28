Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 03:49
03:38
Общество
Автобус с рабочими провалился в пропасть в Перу
03:36
Политика
Депутат Рады призвал арестовать Зеленского за пропаганду советского строя
03:36
Общество
Россиян предупредили о штрафах за хранение личных вещей в подъезде
03:34
Общество
Россиянам назвали лучший способ хранения денег во время путешествий
03:14
Общество
Британские СМИ восхитились лучшей в мире женщиной-снайпером Людмилой Павличенко
02:53
Общество
МЧС Заполярья получит модернизированные вертолеты Ми-8
02:35
Политика
NI: политологи гадают, как США могут избежать поражения от России и Китая
02:19
Общество
Диетолог Арзуманян предупредила об опасности популярного БАДа при COVID-19
02:09
Общество
Россиянам дали советы по подготовке организма к осени
02:03
Политика
Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
Все новости

Россиянам назвали лучший способ хранения денег во время путешествий
Общество
Россиянам назвали лучший способ хранения денег во время путешествий
pixabay.com

Москва, 28 августа. Лучше всего во время путешествия держать большую часть денег на банковской карте, посоветовал гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Эти средства пойдут на крупные расходы. Остаток предназначается для карманных и мелких покупок. В магазинах лучше расплачиваться безналично картой или со смартфона — в таком случае даже не придется носить с собой кошелек, который может спровоцировать мошенников, рассказал специалист в беседе с «Прайм».

«Безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счет, привязанный к карте», — добавил эксперт.

Хранить наличку лучше всего на себе, а не в сумке или рюкзаке. Для этого подойдут специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, кошелек для запястья, который легко скрыть под длинным рукавом. Можно использовать и накладные карманы, вшитые во внутреннюю сторону верхней одежды.

Даже во время путешествия следует придерживаться нескольких несложных правил экономии. Во время поездки можно завести карту с кешбэком и процентом на остаток и периодически мониторить скидки и акции в магазинах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам назвали лучший способ хранения денег во время путешествий
деньги путешествие поездка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru