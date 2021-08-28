Британские СМИ восхитились лучшей в мире женщиной-снайпером Людмилой Павличенко

Лондон, 28 августа. Самая результативная женщина-снайпер Людмила Павличенко 79 лет назад стала первым советским человеком, которого пригласили в Белый дом.

Британское издание The Sun познакомило читателей с советским снайпером, которую после визита в США 27 августа 1942 года американские СМИ прозвали Леди Смерть: она поразила из винтовки 309 нацистов, став самой успешной женщиной-снайпером в истории.

Обозреватель газеты Кэти Дэвис пишет, что идею вступления в армию 24-летней женщины сослуживцы сначала сочли шуткой. Однако за год Павличенко превзошла всех.

«Она выглядела как модель, с ухоженными ногтями, модной одеждой и прической. Павличенко сказала рекрутеру, что хочет взять винтовку и пойти на фронт. Мужчина лишь рассмеялся и спросил ее, знает ли она что-нибудь о винтовках», — писал американский сайт Soviet Military Awards.

Сама снайпер позднее рассказывала, что в армию ее не взяли, поэтому пришлось прибегнуть к уловкам. После точных выстрелов на импровизированном экзамене ее зачислили в 25-ю стрелковую дивизию им. В. И. Чапаева. За первые 75 дней войны Павличенко уничтожила в Одессе 187 нацистов. Задачи становились все сложнее и впоследствии ее перевезли из Одессы в Крым, чтобы сражаться в битве за Севастополь: Людмила должна была бороться со снайперами. В каждом поединке она выходила победителем.

«Она была ранена четыре раза, но — после повышения до лейтенанта — была выведена из боевых действий только после того, как во время бомбежки ей в лицо попала шрапнель», — рассказывает Дэвис британским читателям.

Спустя два месяца после выздоровления Павличенко отправилась в США, где произвела фурор в местной прессе. После встречи с президентом Франклином Рузвельтом 27 августа 1942 года у девушки завязалась дружба с первой леди Элеонорой Рузвельт. Вместе они отправились в турне по Америке.

Долгое время Павличенко пыталась колко отвечать на сексистские и порой откровенно глупые вопросы американских журналистов. В какой-то момент она решила больше не общаться с прессой. Один из ее ответов репортерам в Чикаго стал частью истории.

«Джентльмены. Мне 25 лет, и к настоящему времени я убила 309 фашистских оккупантов. Вам не кажется, джентльмены, что вы слишком долго прятались за моей спиной?» — заявила Людмила толпе, стоящей перед ней.

Впереди предстояли турне по Канаде и Великобритании. После возвращения на родину Людмила обучала снайперов до окончания войны в 1945 году. 10 октября 1974 года Павличенко скончалась от инсульта в возрасте 58 лет. На сегодняшний день она остается лучшей в мире женщиной-снайпером.

Ранее мастерством советских женщин-снайперов восхитился автор американского портала Warfare History Network Фил Циммер. Помимо Павличенко, он, в частности, рассказал американским читателям о Розе Шаниной, которая уничтожила 75 немецких офицеров и солдат, включая 12 вражеских снайперов. Говоря о ней, Циммер отметил, что та «была миловидна, как котенок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр».