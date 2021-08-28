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Автобус с рабочими провалился в пропасть в Перу
Общество
Автобус с рабочими провалился в пропасть в Перу
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin/AFLO

Перу, 28 августа. Автобус, перевозивший рабочих, упал в пропасть на юге Перу.

Как минимум 15 человек погибли в результате падения. Это не первый такой случай в стране: в 2018 году общественный транспорт тоже упал со стометровой высоты с обрыва, тогда жертвами стали более 40 человек, аналогичный случай произошел и годом позже.

На место происшествияна границе департаментов Куско и Апуримак уже выехала полиция, сообщает Andina.

В Воронеже накануне тоже чуть было не произошла трагедия с автобусом. Транспортное средство, следовавшее по маршруту №90, загорелось во время движения по улице Богдана Хмельницкого, обошлось без пострадавших.

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