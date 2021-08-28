МЧС Заполярья получит модернизированные вертолеты Ми-8

Мурманск, 28 августа. Спасатели получат приспособленные для Заполярья вертолеты Ми-8, подводные роботы и беспилотные аппараты.

Они будут использоваться для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Крайнем Севере. К 2025 году там планируется построить десять комплексных спасательных центров.

МЧС проведет учения «Безопасная Арктика» на Арктическом побережье в сентябре этого года. На них будут отработаны спасательные операции в суровых климатических условиях. Центром событий станут семь заполярных субъектов России, передает «Ямал Медиа».

Недавно российские военные отработали применение сил материально-технического обеспечения во время отражения атаки с арктического направления на специальных учениях в Мурманской области.