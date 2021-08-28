NI: политологи гадают, как США могут избежать поражения от России и Китая

Вашингтон, 28 августа. Главными противниками США сегодня являются Китай и Россия, и, судя по бюджету, Штаты вряд ли могут выиграть потенциальную войну, пишет The National Interest.

Бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей колонке для американского издания подчеркивает, что возможный военный конфликт с Россией или Китаем одновременно «потребует огромных общенациональных усилий, каких страна не знала уже несколько поколений».

«По сути дела, Америка будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжет силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их», — приводит перевод текста «ИноСМИ».

Потенциальная война принесет огромные жертвы среди американцев, а в случае ядерной конфронтации «под угрозой окажется само существование Соединенных Штатов».

В этих условиях Митчелл настаивает, что главной стратегией США сегодня «должно стать недопущение войны на два фронта с Китаем и Россией». Однако с 2018 года Национальная стратегия обороны ориентирована на «ведение одной крупной войны с самым боеспособным противником Америки Китаем». Элиты же осуждают необходимость рассмотрения сценария ведения войны на два фронта.

Ошибкой США политолог называет отсутствия плана, по которому должна действовать американская дипломатия.

«Америке для снижения бремени «одновременности» (ведение войны против РФ и КНР одновременно — Прим. ФАН) придется ограничить свое военное участие в активных конфликтах и повысить действенность существующих альянсов, либо же существенно увеличить свой военный бюджет. Есть и другой вариант: найти какое-то сочетание трех этих действий», — советует Митчелл.

Он обращает внимание, что бюджет США сейчас не оставляет надежды на лучший сценарий. Америка может пытаться «внушать всем благоговейный страх своими угрозами», однако по факту они не подкрепляются увеличением расходов на оборону и укреплением альянсов. Выход политолог находит в возможностях США стравить Россию и Китай, ослабив обе страны сразу.

Ранее политологи ФАН обратили внимание, что после краха афганской кампании, ставшей позором для США, Вашингтон всеми силами постарается восстановить свою международную репутацию. Самый эффективный способ это сделать — военный. Уже сейчас можно услышать мнения, что следующей целью Америки станет Китай. Поводом для начала конфликта может уже называют Тайвань.