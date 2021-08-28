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Диетолог Арзуманян предупредила об опасности популярного БАДа при COVID-19

  /   Обновлено: 28 августа 2021 02:19
Общество
Диетолог Арзуманян предупредила об опасности популярного БАДа при COVID-19
pixabay.com

Москва, 28 августа. Препараты из кукурузных рыльцев могут быть опасны при COVID-19, сообщила гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Врач-диетолог в эфире радио Sputnik заявила, что существуют исследования насчет влияния кукурузных рыльцев на сгущение крови. Популярные препараты могут увеличивать количество тромбоцитов.

Специалист отметила, что кукурузные рыльца часто можно встретить в виде биологически активных добавок. Они имеют множество положительных свойств — их продают в аптеках и часто назначают.

После перенесенного коронавируса и в ситуации пандемии их лучше не употреблять, отметила эксперт. Это связано с их способностью сгущать кровь, что вредно при COVID-19.

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бад кукуруза коронавирус
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