Диетолог Арзуманян предупредила об опасности популярного БАДа при COVID-19

Москва, 28 августа. Препараты из кукурузных рыльцев могут быть опасны при COVID-19, сообщила гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Врач-диетолог в эфире радио Sputnik заявила, что существуют исследования насчет влияния кукурузных рыльцев на сгущение крови. Популярные препараты могут увеличивать количество тромбоцитов.

Специалист отметила, что кукурузные рыльца часто можно встретить в виде биологически активных добавок. Они имеют множество положительных свойств — их продают в аптеках и часто назначают.

После перенесенного коронавируса и в ситуации пандемии их лучше не употреблять, отметила эксперт. Это связано с их способностью сгущать кровь, что вредно при COVID-19.