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Россиянам дали советы по подготовке организма к осени
Общество
Россиянам дали советы по подготовке организма к осени
pexels.com

Москва, 28 августа. Гастроэнтеролог, врач-терапевт Алексей Цыс рассказал о правилах, которые помогут подготовить организм к осени.

Специалист отметил, что в холодную погоду уменьшается потребление витаминов. Во избежание их дефицита специалист советует сдать «элементарный тест» и показать его врачу. По результатам анализов доктор может назначить витамины в необходимой дозировке, рассказал изданию «Невские новости» Цыс.

Чтобы поддержать иммунную систему, врач советует рационально питаться, пить много воды и заниматься спортом. Кроме того, в осеннее время в связи с сокращением светового дня следует координировать сон. Для контроля ментального здоровья можно вести дневник, который поможет анализировать свое самочувствие, заключил Цыс.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала необходимые овощи для осеннего рациона. В него необходимо включать 400-500 граммов фруктов и овощей, подчеркнула специалист.

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