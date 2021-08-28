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Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 августа. Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили во время телефонного разговора обстановку в Нагорном Карабахе.

Стороны поговорили о самых актуальных вопросах по урегулированию конфликта. Путин и Пашинян также обсудили реализацию соглашений по Нагорному Карабаху. Недавно эти договоренности зафиксировали во время трехсторонних заявлений с участием Москвы.

Путин и Пашинян также обсуждали актуальную ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Кремля.

Президент России и члены Совета безопасности страны ранее обсудили обстановку в Афганистане. Правительство также не оставило без внимания и взрывы в Кабуле.

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Армения путин нагорный карабах пашинян
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