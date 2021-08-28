Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Москва, 28 августа. Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили во время телефонного разговора обстановку в Нагорном Карабахе.

Стороны поговорили о самых актуальных вопросах по урегулированию конфликта. Путин и Пашинян также обсудили реализацию соглашений по Нагорному Карабаху. Недавно эти договоренности зафиксировали во время трехсторонних заявлений с участием Москвы.

Путин и Пашинян также обсуждали актуальную ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Кремля.

Президент России и члены Совета безопасности страны ранее обсудили обстановку в Афганистане. Правительство также не оставило без внимания и взрывы в Кабуле.