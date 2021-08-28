Астрологи рассказали, какие страны подходят каждому знаку зодиака

Москва, 28 августа. Астрологи подобрали список стран, в которых будет комфортно тем или иным знакам зодиака в зависимости от их характера.

Овнам советуют присмотреться к США, Испании, Германии, Палестине, Турции, Мексике, Уругваю или странам Африки, поскольку здесь они будут чувствовать себя как дома.

Тельцам в Instagram-аккаунте «Астрология» рекомендуют посетить Австралию, Тибет, Финляндию, Швейцарию, Эстонию, Молдавию и Болгарию, поскольку Тельцов пленит их гостеприимство и уют.

Близнецы почувствуют схожую энергетику в Греции, Южной Корее, Армении, ОАЭ, Сингапуре и Италии.

Ракам рекомендуют страны, богатые традициями и духовностью. Среди них Индия, Парагвай, Канада, Новая Зеландия, Шотландия и Голландия.

Яркие и творческие Львы смогут по достоинству оценить колоритные страны: среди них Италия, Франция, Чехия, Венгрия и Бразилия.

Девы, известные своей любовью к семейным традициям, порядку и аккуратности, будут чувствовать себя комфортно в Японии, Германии, Чехии, Белоруссии или Швейцарии.

Весам астрологи рекомендуют присмотреться к Великобритании, Франции, Китаю и Австралии из-за красоты и аристократичности этих стран.

Скорпионов, считают астрологи, тянет к исламским странам, среди которых им рекомендуют Египет, Тунис, Марокко, Алжир, Исландию, а также Кубу и Турцию.

Стрельцы могут чувствовать себя в своей тарелке в любой стране из-за страсти к путешествиям и любви к новым местам. Схожую энергетику с этим знаком зодиака астрологи усмотрели на Кипре, в Польше, Новой Зеландии, Франции, Грузии, Китае, Аргентине и Венгрии.

Козерогам понравится в Германии, Южной Корее, Монголии, Саудовской Аравии, Мексике, Израиле, Ирландии и Непале.

Ценящие свободу Водолеи оценят красоты Финляндии, Японии, Канады, Швеции, Перу, Аргентины и Чили.

Рыбам будет комфортно в Египте, Исландии, Португалии, Румынии, Палестине, Венесуэле, на Гавайях и в Финляндии.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, чьи мечты исполнятся в сентябре. В частности, грезы, связанные с деловым и личным партнерством, станут реальностью в первом месяце осени для Раков. На работе они смогут заключить выгодную сделку, а если в личной жизни загадывали выйти замуж — такой шанс подвернется.