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Подразделения талибов взяли под контроль американскую часть аэропорта в Кабуле
Общество
Подразделения талибов взяли под контроль американскую часть аэропорта в Кабуле
Global Look Press  /  U.S. Marines / Keystone Press Agency

Кабул, 28 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватило часть военного сектора аэропорта в столице Афганистана.

Американцы освободили три важных места в военной части международного аэропорта Кабула. Военные из США еще контролируют небольшую часть аэропорта. Об этом рассказал представитель талибов Билал Карими, информирует агентство «Франс Пресс».

Жертвами взрывов в Кабуле стали около 200 человек. СМИ сообщали, что в афганской столице 26 августа прогремело шесть взрывов. Больше всего погибших было после атаки террориста-смертника у Аббатских ворот аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша кабул талибы
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