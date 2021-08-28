Подразделения талибов взяли под контроль американскую часть аэропорта в Кабуле

Кабул, 28 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) захватило часть военного сектора аэропорта в столице Афганистана.

Американцы освободили три важных места в военной части международного аэропорта Кабула. Военные из США еще контролируют небольшую часть аэропорта. Об этом рассказал представитель талибов Билал Карими, информирует агентство «Франс Пресс».

Жертвами взрывов в Кабуле стали около 200 человек. СМИ сообщали, что в афганской столице 26 августа прогремело шесть взрывов. Больше всего погибших было после атаки террориста-смертника у Аббатских ворот аэропорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.