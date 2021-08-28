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Кулебу возмутили слова президента Эстонии о вступлении Киева в ЕС
Политика
Кулебу возмутили слова президента Эстонии о вступлении Киева в ЕС
Global Look Press  /  Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Киев, 28 августа. Глава украинского МИД раскритиковал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киев 20 лет будет приводить себя в соответствие с требованиями для вступления в Евросоюз.

Ранее эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что Грузии, Украине и Молдавии придется на протяжении 20 лет приводить себя в соответствие с критериями для вступления в Европейский союз. Кулеба назвал такое заявление неуместным, передает телеканал «Украина 24».

«Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба сообщил, что их оценка доведена до МИД Эстонии и до посла Эстонии на Украине, так как такие слова не должны звучать от «друзей». При этом он назвал Таллин другом и партнером Киева.

Ранее Кулеба ошибочно заявил об эвакуации россиян с занятой представителями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) авиабазы. Российские самолеты использовали для эвакуации не аэропорт в Кабуле, а занятую талибами авиабазу Баграм, ошибочно сообщил глава МИД Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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