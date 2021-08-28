Стали известны подробности пожара в больнице Ярославля

Ярославль, 28 августа. Пожар вспыхнул в больнице Ярославля. Спасателям удалось эвакуировать 76 пациентов и 17 членов персонала. Скончался один человек, однако смерть наступила до возгорания.

Во время пожара в реанимации находилось 12 человек. Шестерых из них доставили в другую больницу. Некоторых перевели в терапию по состоянию здоровья. Инцидент произошел из-за горевшего матраса. Сотрудники МЧС закончили работу на месте.

Источник в медицинских кругах сообщил, что погибший до пожара пациент был крайне тяжелым. У него было обильное поражение легких. Информатор также опроверг сведения о смерти троих человек. По его словам, в результате возгорания двое пациентов пострадали.

В больнице также заявили, что недалеко от реанимации находится терапевтическое отделение. Мужчина, находящийся в палате, поджег тряпки. Врачи сообщают, что это последствия коронавируса, потому что инфекция способна влиять на сознание людей. Поджигатель не пострадал. Он находится в больнице, но теперь зафиксированный в кровати.

Спасатели ранее локализовали пожар в жилом доме в Ялте. Площадь возгорания составляла одну тысячу квадратных метров.