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Стали известны подробности пожара в больнице Ярославля

  /   Обновлено: 28 августа 2021 02:00
Происшествия
Стали известны подробности пожара в больнице Ярославля
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Ярославль, 28 августа. Пожар вспыхнул в больнице Ярославля. Спасателям удалось эвакуировать 76 пациентов и 17 членов персонала. Скончался один человек, однако смерть наступила до возгорания.

Во время пожара в реанимации находилось 12 человек. Шестерых из них доставили в другую больницу. Некоторых перевели в терапию по состоянию здоровья. Инцидент произошел из-за горевшего матраса. Сотрудники МЧС закончили работу на месте.

Источник в медицинских кругах сообщил, что погибший до пожара пациент был крайне тяжелым. У него было обильное поражение легких. Информатор также опроверг сведения о смерти троих человек. По его словам, в результате возгорания двое пациентов пострадали.

В больнице также заявили, что недалеко от реанимации находится терапевтическое отделение. Мужчина, находящийся в палате, поджег тряпки. Врачи сообщают, что это последствия коронавируса, потому что инфекция способна влиять на сознание людей. Поджигатель не пострадал. Он находится в больнице, но теперь зафиксированный в кровати.

Спасатели ранее локализовали пожар в жилом доме в Ялте. Площадь возгорания составляла одну тысячу квадратных метров.

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