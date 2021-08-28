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Нутрициолог Волченкова предупредила об опасности похудения для анорексиков

  /   Обновлено: 28 августа 2021 01:08
Общество
Нутрициолог Волченкова предупредила об опасности похудения для анорексиков
pixabay.com

Москва, 28 августа. Похудение может нанести непоправимый ущерб здоровью людей с РПП или нервной анорексией, заявила нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.

Несбалансированные диеты или диеты, основанные на экстремально низкой калорийности могут нанести вред любому человеку, добавила специалист в беседе с «Прайм».

«При похудении важно учитывать свой текущий вес — если он находится на нижней границе нормы, а тем более если в анамнезе есть анорексия и РПП, похудение может быть опасно», — объяснила эксперт.

К вредным диетам относятся гречневая, кефирная, фруктовая и другие монодиеты. Популярная в России диета Дюкана тоже может испортить человеку здоровье. Лучше выбрать сбалансированные низкоуглеводные системы питания. Кроме того, грамотно подобранный рацион питания способен очистить организм от плохого холестерина без применения медикаментов, отметили врачи.

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