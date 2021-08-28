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Стало известно, когда Зеленский отправится в США
Политика
Стало известно, когда Зеленский отправится в США
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 28 августа. МИД Украины озвучил дату встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также сообщил, когда украинский лидер вылетит в Соединенные Штаты.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, встреча президентов запланирована на 31 августа. Зеленский вылетит в Вашингтон за день до этого, 30 августа.

«По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны», — добавил дипломат.

По некоторым данным, Зеленский и Байден не выйдут на совместную пресс-конференцию, общение с прессой у президентов не запланировано.

Изначально предполагалось, что переговоры президентов США и Украины состоятся в Белом доме 30 августа. Зеленский неоднократно заявлял, что ждет содержательной и плодотворной встречи.

Ранее политолог Максим Жаров в беседе с ФАН выразил мнение, что наиболее вероятной темой предстоящих переговоров «будет обсуждение условий и обстоятельств досрочной отставки Зеленского с поста президента». По его мнению, «Зеленский более не контролирует ситуацию не только в стране, но и в своем ближайшем окружении». Поэтому США будут добиваться того, чтобы на Украине появился новый президент.

В украинских СМИ все чаще слышны предположения, что встречу президентов вообще могут перенести, поскольку США сейчас заняты решением афганской проблемы. Киевские власти уже обращали внимание, что фокус интересов сместился в сторону Афганистана, а Украина отошла на второй план.

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