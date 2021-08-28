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Технологии
Энтузиасты разобрали новый смартфон Pixel 5a: чинить новинку от Google будет сложно
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Энтузиасты разобрали новый смартфон Pixel 5a: чинить новинку от Google будет сложно
Технологии
Энтузиасты разобрали новый смартфон Pixel 5a: чинить новинку от Google будет сложно
store.google.com

Москва, 28 августа. Продажи нового смартфона Pixel 5a от компании Google стартовали в пятницу в Японии и США. Спустя несколько часов уже появилось видео разбора девайса.

Google представила свой новый смартфон на прошлой неделе. В России пока официальные продажи не открывались, купить новинку могут только японцы и американцы. YouTube-канал PBKreviews, показывающий разборку различных девайсов, поспешил показать внутренности смартфона. Судя по записи, процесс ремонта Pixel 5a в случае поломки будет непростым. Особенно если пользователь вдруг захочет сам заменить какие-нибудь компоненты.

Чтобы снять экран, придется разогреть клейкое вещество, покрывающее устройство по периметру. При установке слоя на место придется нанести новый слой.

Под дисплеем обнаружилась батарея с внушительной емкостью 4680 мА·ч, покрытая черной графеновой пленкой.

Канал PBKreviews оценил ремонтопригодность смартфона от Google в пять из возможных десяти баллов. Среди минусов, на которые обратил внимание автор видео, оказалось, что некоторые части новинки были покрыты пленкой.

Ранее специалисты Роскачества составили топ лучших новинок смартфонов, вышедших в период конца 2020 — начала 2021 года. Тройку лидеров по качеству составили следующие гаджеты: Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei Mate 40 Pro и OnePlus Nord N10. Специалисты ведомства также по достоинству отметили смартфоны Galaxy S21+, Galaxy S21 и Xiaomi Redmi Note 9T.

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google смартфоны pixel 5a
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