Кабул, 28 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал об итогах проведенного в столице Афганистана дня.

Одна из главных задача визита социолога в Кабул — «разобраться — где фейк, а где — правда в Афганистане сегодня», сообщил ученый в своем Telegram-канале.

«Самолетов сегодня было меньше, чем вчера и позавчера. И режим безопасности серьезно ужесточили. Периодически пропадает связь и электричество», — отметил он в публикации.

Жители города не боятся рассказывать, что происходит, и охотно идут на контакт. На территории столицы до сих пор слышна стрельба, но таких мощных взрывов, как вчера, больше не было, однако уже известно, что погибших очень много. Точная цифра пока не известна. Представители организации «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) сообщили, что активно искали, нашли и арестовали троих представителей террористической группировки ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России), заключил Шугалей.

Социолог отправился в Кабул, чтобы провести социологические исследования среди афганцев. По его словам, работе ничто не угрожает и в рамках изысканий будет опрошено множество жителей столицы.

1 Организация запрещена на территории РФ.