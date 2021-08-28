Экологи рассказали о способах борьбы с любителями порисовать в горах

Москва, 28 августа. Надписи туристов на скалах стали настоящей проблемой в ряде российских регионов. «Известия» рассказали, как бороться с данным явлением.

Ранее прокуратура Республики Алтай начала проверку после публикации видео, на котором туристы рисуют на скалах в Онгудайском районе. Местный житель поинтересовался, зачем они это делают. По их словам, речь идет о памяти в истории.

«Известия» отмечают, что наказать вандалов, оставляющих надписи, весьма затруднительно. Если инцидент фиксируется, это существенно упрощает процесс установления личности правонарушителей. Обычно их привлекают по трем статьям КоаП. На региональном уровне предусмотрено административное наказание за порчу природных памятников. Об этом сообщают «Известия».