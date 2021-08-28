Спасатели локализовали возгорание в жилом доме в Ялте

Ялта, 28 августа. Спасателям удалось локализовать пожар в жилом доме в Ялте на площади одной тысячи квадратных метров.

Происшествия также стало причиной эвакуации 17 человек, заявили в МЧС. Возгорание произошло на улице Кривошты, 10. Это здание является одним из наиболее пострадавших домов во время наводнения, которое случилось этим летом.

Глава Ялты Янина Павленко сообщила, что работает на месте происшествия. По ее словам, она собирается находиться там столько, сколько будет нужно. Специалисты также сейчас решают вопрос о расселении.

Сотрудники МЧС ранее потушили пожар, который произошел в кафе на Приморской набережной Сочи. В тушении возгорания приняли участие 16 членов личного состава и 4 единицы специальной техники.