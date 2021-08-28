Проект для поддержки женщин с ВИЧ запустили в трех регионах России

Москва, 28 августа. Программу помощи беременным женщинам с ВИЧ и матерям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, запустили в Свердловской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Проект рассчитан на три года, его реализацией займется ассоциация «Е.В.А.», получившая грант от программы «MSD для матерей». Организация занимается помощью женщинам, столкнувшимся с трудностями во время беременности, родов и в постродовой период, передают «Известия».

Сейчас главная работа будет сосредоточена на вопросе приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшении качества жизни женщин и их детей. Сегодня 81% инфицированных женщин находятся в репродуктивном возрасте — от 15 до 49 лет, и почти половина из них имеет гинекологические заболевания, что пагубно влияет на репродуктивное здоровье женщины, отметил управляющий директор MSD в России Кристиано Гомес.

Главная цель проекта — снижение материнской смертности путем поиска таких женщин, доведения их до обследования, наблюдения в центре СПИД и женской консультации. Кроме того, женщины могут обращаться за помощью сами по телефону горячей линии. Нельзя забывать и об актуальных рисках: недавно людям с ВИЧ объяснили, как провести вакцинацию против коронавирусной инфекции.