Минтранс ужесточит правила для перевозки попутчиков в автомобилях

Москва, 28 августа. Российским водителям могут запретить зарабатывать на пассажирах. Минтранс уже разработал соответствующий проект.

Согласно законопроекту, водителям ограничат сумму компенсации за поездку, количество поездок, а также ужесточат требования к транспорту. Об этом сообщают «Известия».

Суть карпулинга заключается в том, что автовладелец набирает себе попутчиков и за их счет покрывает часть расходов на дорогу, но не зарабатывает на этом. Благодаря этому у пассажиров есть возможность по выгодной цене доехать до нужного места.

Однако такие ресурсы используют и нелегальные перевозчики. Пассажиры бронируют место в легковой машине, а в итоге попадают в автобус с 40 другими пассажирами. Очень часто у таких автобусов нет техосмотра и тахографа. Проект Минтранса как раз нацелен на то, чтобы исключить недобросовестных перевозчиков из карпулинга.

Ранее путешественники с попутчиками подверглись атакам мошенников. Злоумышленники стали атаковать людей, которые путешествуют через сервис BlaBlaCar. Количество мошеннических сайтов, которые имитируют сервис, в течение месяца увеличилось в 1,7 раза и составило около 300 фейковых ресурсов.