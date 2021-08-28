«Известия» назвали причину повышения стоимости нефти на 10% за неделю

, 28 августа. Опрошенные газетой «Известия» эксперты заявили, что серьезного увеличения стоимости нефти в ближайшее время не будет.

Стоимость нефти за неделю выросла на 10%, превысив 71 доллар за бочку. Специалисты считают, что «черное золото» максимально может подняться до 75% за бочку.

Котировки в течение недели поддерживали ослабление опасений, связанных с последствиями пандемии. Однако наиболее сильное влияние на них будет оказывать ураган в Мексиканском заливе, из-за которого работающие там компании уже начали сокращать добычу. Об этом информируют «Известия».