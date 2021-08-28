Власти опровергли гибель троих пациентов во время пожара в больнице Ярославля

Ярославль, 28 августа. По данным властей, во время пожара в клинической больнице №3 города Ярославля погиб всего один пациент.

Изначально появилась информация о трех погибших пациентах, подключенных к ИВЛ. Во время возгорания на втором этаже медучреждения работа аппаратов нарушилась, и они отключились, что и привело к смерти троих человек.

Врачи ликвидировали пожар самостоятельно еще до появления сотрудников МЧС. Источник в центре медицины катастроф сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей, что сейчас осуществляется медицинская эвакуация больных по другим больницам города.