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Власти опровергли гибель троих пациентов во время пожара в больнице Ярославля
Общество
Власти опровергли гибель троих пациентов во время пожара в больнице Ярославля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ярославль, 28 августа. По данным властей, во время пожара в клинической больнице №3 города Ярославля погиб всего один пациент.

Изначально появилась информация о трех погибших пациентах, подключенных к ИВЛ. Во время возгорания на втором этаже медучреждения работа аппаратов нарушилась, и они отключились, что и привело к смерти троих человек.

Врачи ликвидировали пожар самостоятельно еще до появления сотрудников МЧС. Источник в центре медицины катастроф сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей, что сейчас осуществляется медицинская эвакуация больных по другим больницам города.

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