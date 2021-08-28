Фургалу запретили читать журналы с изображением женщин в СИЗО

Москва, 28 августа. Бывшему губернатору Хабарского края Сергею Фургалу запретили в СИЗО «Лефортово» иметь журналы с изображениями женских фотографий.

Причину такого запрета в администрации СИЗО не разъяснили. Об этом рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева ТАСС.

«В ходе посещения «Лефортово» мы узнали, что Фургалу и всем остальным заключенным изолятора запретили читать журналы, содержащие изображения женщин. Причину этого решения нам не разъяснили», — заявила Меркачева.

До этого в «Лефортово» запретили заключенным спать днем. Отбывающие наказание, включая Сергея Фургала, также заявили о своем недовольстве из-за прекращения трансляции новостей по радио.

Ранее апелляционный суд рассмотрел жалобу на продление срока ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он признал решение законным.