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Фургалу запретили читать журналы с изображением женщин в СИЗО
Общество
Фургалу запретили читать журналы с изображением женщин в СИЗО
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 августа. Бывшему губернатору Хабарского края Сергею Фургалу запретили в СИЗО «Лефортово» иметь журналы с изображениями женских фотографий.

Причину такого запрета в администрации СИЗО не разъяснили. Об этом рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева ТАСС.

«В ходе посещения «Лефортово» мы узнали, что Фургалу и всем остальным заключенным изолятора запретили читать журналы, содержащие изображения женщин. Причину этого решения нам не разъяснили», — заявила Меркачева.

До этого в «Лефортово» запретили заключенным спать днем. Отбывающие наказание, включая Сергея Фургала, также заявили о своем недовольстве из-за прекращения трансляции новостей по радио.

Ранее апелляционный суд рассмотрел жалобу на продление срока ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он признал решение законным.

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журнал сизо фургал
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