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Росстат назвал число умерших с коронавирусом в России в июле

  /   Обновлено: 27 августа 2021 23:58
Общество
Росстат назвал число умерших с коронавирусом в России в июле
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 27 августа. За июль 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти в 44 128 случаях, из них в 38 922 он был подтвержден, а в 5063 предполагался, сообщили в Росстате.

Коронавирус не являлся прямой причиной смерти, но оказал существенное влияние на 1449 случаев в июле 2021 года, еще в 4844 случаях вирус был идентифицирован, но на смерть не повлиял.

За аналогичный период прошлого года, согласно данным Росстата, от коронавируса умерли в 7,3 раза меньше людей с коронавирусом – 6084.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала число сделавших прививку от COVID-19 россиян. Более 44 миллионов человек прошли первый этап вакцинации от коронавируса, более 37 миллионов — полностью вакцинированы.

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