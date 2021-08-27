Пациентов загоревшейся больницы отправят в другие медучреждения Ярославля

Ярославль, 27 августа. Пациентов загоревшейся клинической больницы №3 в Ярославле сейчас необходимо распределить по другим медучреждениям города, сообщил источник в центре медицины катастроф.

Главная задача в данный момент — оперативно провести медицинскую эвакуацию, рассказал собеседник Федерального агентства новостей. Сейчас делают все возможное, чтобы распределить больных по другим медучреждениям — обеспечивают реанимационные места и простые кислородные.

По словам источника, специалисты справляются с поставленной задачей. Больных забирают и везут как безымянных, особое внимание уделяют тем, кто был на ИВЛ.

Накануне на втором этаже больнице произошло возгорание. Три человека погибли из-за отключения аппаратов искусственной вентиляции легких, врачи успели ликвидировать пожар до приезда спасателей.