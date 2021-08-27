Каймановы острова названы идеальной налоговой гаванью для богатых инвесторов

Гонконг, 27 августа. Каймановы острова стали лучшим место среди теплых стран для богатых инвесторов, брокеров и людей с очень высокими доходами.

Рейтинг составила консалтинговая компания Nomad Capitalist. Каймановы острова стали идеальной налоговой гаванью для богатых людей, которые не хотят возиться со сложным налоговым законодательством других стран. Острова рассматриваются не только в качестве отдыха, но и переезда на постоянное место проживания.

На Каймановых островах отсутствует подоходный налог, налог на недвижимость и на прирост капитала. Однако местный вид на жительство обойдется в 2 млн долларов, временный на 25 лет — более 1 млн долларов. На втором месте расположились Багамы, на островах не предусмотрены такие же налоги.

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