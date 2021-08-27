ФК «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0 в шестом туре РПЛ

Краснодар, 27 августа. Футбольный клуб «Краснодар» в шестом туре чемпионата России по футболу встречался дома с казанским «Рубином». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч на 12-й минуте забил Алексей Ионов. Колумбийский форвард Джон Кордоба, перешедший в «Краснодар» из немецкой «Герты» в июле этого года, забил второй мяч на 35-й минуте.

Для Кордобы этот гол стал пятым в чемпионате, он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. «Быки» после победы набрали девять очков и расположились на седьмом месте турнирной таблицы. «Рубин» с 11 очками занимает пятую строчку.

Футбольный эксперт Анатолий Горсков ранее рассказал ФАН, каковы шансы петербургского «Зенита» на выход из группы в Лиге чемпионов. По его словам, главным соперником клуба будет лондонский «Челси».