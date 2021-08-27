Пожар в больнице унес жизни трех человек в Ярославле

Ярославль, 27 августа. Огонь охватил клиническую больницу №3 в Ярославле.

Пожар начался на втором этаже, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Возгорание привело к нарушению работы и отключению аппаратов искусственной вентиляции легких, к которым были подключены пациенты, в результате чего три человека погибли, передает РЕН ТВ.

Только что спасателям удалось потушить огонь на площади 500 квадратных метров, который вспыхнул в кафе на сочинской набережной. При тушении были задействованы 16 членов личного состава и 4 единицы техники.