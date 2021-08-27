Марина Федункив с размахом отметила свадьбу с молодым иностранцем

Москва, 27 августа. Актриса Марина Федункив объединила празднование 50-летнего юбилея и создание новой семьи. На роскошной вечеринке пару поздравляли друзья и звезды шоу-бизнеса.

В конце июля звезда «Реальных пацанов» удивила поклонников, тайно расписавшись с состоятельным итальянцем Стефано Маджи, который значительно младше нее. В пятницу супруги отметили создание новой ячейки общества с размахом в дорогом отеле Hyatt Regency в центре Москвы. Стефано летом исполнилось 37 лет. По данным СМИ, он является советником президента итало-российской торговой палаты, а также директором по маркетингу и членом правления Mikro Kapital Group.

Как сообщает «СтарХит», поздравить актрису с юбилеем пришли ее звездные коллеги: Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Лера Кудрявцева, Елена Малышева и многие другие. Сыгравший сына актрисы в сериале «Реальные пацаны» Николай Наумов в разговоре с журналистами признался, что сам был удивлен новостью о замужестве Федункив. Вела вечеринку известный блогер Наталья Краснова, которая не так давно сама вышла замуж.

Блогер Татарка FM, пришедшая на вечеринку в обтягивающем платье с блестками в компании своего молодого супруга, делилась видео в Stories Instagram. В роликах видно, как Федункив отплясывает на танцполе вместе с Маджи, влюбленные не устают обниматься и целоваться.

Журналисты поинтересовались у Федункив, задумывалась ли пара о детях.

«На это божья воля. Получится, так получится. Планировать ничего не надо», — ответила она, не задумываясь

Ранее Маджи отметил, что его супруга своим нравом очень похожа на итальянских женщин. Разница лишь в ее искренности и прекрасном чувстве юмора. По его словам, в первое время мать бизнесмена не обрадовалась, поскольку не желала сыну переезда в Россию. Познакомиться будущие родственники смогли лишь по видеосвязи. Женщинам удалось найти общий язык.