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Сотрудники МЧС потушили загоревшееся кафе на Приморской набережной в Сочи
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили загоревшееся кафе на Приморской набережной в Сочи
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Сочи, 27 августа. На центральной набережной курортного города огонь охватил лаундж-бар «Южная ночь». Об этом сообщили в экстренных службах.

На место происшествия оперативно выехали спасатели десятого пожарного отряда. К тушению привлекли 16 человек личного состава МЧС и 4 единицы спецтехники.

В 22:25 произошло устранение открытого горения. Спустя 15 минут зафиксирована полная ликвидация огня.

Ранее сообщалось, что огонь в кофе распространился на площади 500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, эвакуация людей не потребовалась.

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