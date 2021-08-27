Сотрудники МЧС потушили загоревшееся кафе на Приморской набережной в Сочи

Сочи, 27 августа. На центральной набережной курортного города огонь охватил лаундж-бар «Южная ночь». Об этом сообщили в экстренных службах.

На место происшествия оперативно выехали спасатели десятого пожарного отряда. К тушению привлекли 16 человек личного состава МЧС и 4 единицы спецтехники.

В 22:25 произошло устранение открытого горения. Спустя 15 минут зафиксирована полная ликвидация огня.

Ранее сообщалось, что огонь в кофе распространился на площади 500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, эвакуация людей не потребовалась.