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Разведка США опровергла информацию о создании коронавируса как биологического оружия
Общество
Разведка США опровергла информацию о создании коронавируса как биологического оружия
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 августа. Американская разведка заявила, что коронавирус не создавали как биологическое оружие.

Разведка США считает, что Китай не знал о COVID-19 до начала вспышки инфекции. Американское разведсообщество заключило, что коронавирусную инфекцию не создавали в качестве биологического оружия. Об этом сообщает Reuters.

«Мы считаем, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия», — сказано в документе.

Разведслужбы США так и не пришли к общему мнению о происхождении вируса. На данный момент две гипотезы меньше всего подвергаются сомнениям: инцидент в лаборатории и контакт с зараженными животными.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко предложил по-новому посмотреть на конфликт между Китаем и США на почве взаимных обвинений в искусственном происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Свою точку зрения на словесную войну между США и Китаем Онищенко изложил в авторской колонке для ФАН.

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