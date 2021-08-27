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Прокуратура начала проверку после падения девочки в шахту в Одинцово
Общество
Прокуратура начала проверку после падения девочки в шахту в Одинцово
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Москва, 27 августа. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту падения ребенка в вентиляционную шахту в городском округе Одинцово.

Девочка возрастом 13 лет провалилась в шахту вблизи станции Чапаевка на территории заброшенного пансионата. В результате падения она получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.

Выяснить обстоятельства и причины произошедшего поручили Одинцовской городской прокуратуре. Они же оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних в рамках проверки, которая уже поставлена на контроль.

Накануне трагедия произошла на Кубани: 16-летней девушке выжить не удалось. Девочка погибла под колесами поезда на железнодорожном переезде станицы Ладожской Усть-Лабинского района.

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