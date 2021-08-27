Количество браков значительно выросло в России в 2021 году

Москва, 27 августа. За январь-июль 2021 года количество заключенных браков в России выросло на 125,1 тыс. в сравнении с первыми семью месяцами прошлого года, следует из данных Росстата.

За январь-июль 2021 года в стране заключено 493,5 тыс. браков. За аналогичный период 2020 года женились 368,4 тыс. пар, сообщается на сайте Росстата. Количество разводов выросло на 91,7 тыс., с 278,8 тыс. в прошлом году до 370,5 тыс. в текущем.

Ранее Росстат сообщил, что всероссийская перепись населения стартует 15 октября и продлится до 14 ноября. На труднодоступных территориях России перепись продлится практически до конца года — до 20 декабря.