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Директор академии WorldSkills Russia рассказала об особенностях образования
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Перспективы дистанционного образования и особенности обучения старшего поколения в беседе с представителями СМИ обсудила заместитель генерального директора по подготовке кадров и директор Академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская.

Эксперт подчеркнула, что сейчас в Уфе проходит первый очный чемпионат в эпоху коронавируса. Это делает текущий финал WorldSkills необходимым.

«То, что мы решились на очный формат и все собрались — это, действительно, уникальный шанс. Я только что поговорила с министром Камчатки, министром Приморского края. Когда бы я еще до них добралась? Здесь это все в режиме реального времени», — рассказывает представитель организации.

Светлана Крайчинская выделила несколько компетенций чемпионата, на которые стоит обратить особое внимание. Например, пчеловодство. По ее мнению, эта отрасль является перспективной и нуждается в развитии.

В современных реалиях, по мнению директора Академии WorldSkills Russia, также необходимо пропагандировать обучение и переподготовку лиц старшего поколения. Для этого на базе WorldSkills реализуется проект «50+».

«Здесь срабатывает возрастной фактор и стереотип, что если человек в возрасте, то он уже не сможет обучаться, ничего не выучит и нужно на нем крест поставить. Для них тоже есть возможность бесплатного обучения именно для того, чтобы получить те навыки, которых не хватает», — считает эксперт.

Светлана Крайчинская опровергла мнение о том, что участников нацфинала натаскивают на конкурсные задания, а не учат быть профессионалами. По ее словам, в реалиях состязания чемпионом не сможет стать человек, умеющий выполнять только одну операцию.

Также эксперт рассказала, как Академии WorldSkills Russia удается конкурировать с другими учреждениями по переподготовке.

«Чем мы привлекательны? Даже не дистанционным обучением. Все-таки мы больше привлекательны реальными условиями обучения. То, что ты приходишь в мастерскую, ты видишь, что там современное оборудование, и ты можешь на нем что-то учиться делать», — утверждает Светлана Крайчинская.

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Все новости / Видео / Директор академии WorldSkills Russia рассказала об особенностях образования
уфа worldskills russia крайчинская
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