Посол ФРГ назвал приблизительные сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Москва, 27 августа. Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр сообщил о скором завершении строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

По словам немецкого дипломата, осталось проложить буквально несколько километров трубопровода. Об этом он рассказал журналистам.

«Что касается технической готовности, то она будет обеспечена достаточно скоро. Затем уже начнется процесс сертификации. Она должна быть одобрена», — сказал Геза Андреас фон Гайр.

После сертификации по трубопроводу будет запущен газ. Ему задали вопрос, имеет ли Германия точные даты реализации проекта. Однако посол ответил, что такие вопросы нужно задавать компаниям, так как это проект бизнеса, а не государства.

Ранее экс-посол Америки в Киеве Стивен Пайфер призвал Украину не требовать санкций против «Северного потока — 2». Пайфер отметил, что американский президент Джо Байден не поддерживает реализацию проекта газопровода, но при этом не готов рисковать отношениями с союзниками и вводить санкции против европейских компаний-участников.