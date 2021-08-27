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Голикова назвала число сделавших прививку от COVID-19 россиян

  /   Обновлено: 27 августа 2021 22:44
Общество
Голикова назвала число сделавших прививку от COVID-19 россиян
Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

Москва, 27 августа. Более 44 миллионов человек сделали первую прививку от коронавируса в России, более 37 миллионов — полностью вакцинированы, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против развития тяжелой формы штамма коронавируса «Дельта». Участниками исследования стали свыше 14 тыс. граждан, у которых наблюдались признаки коронавирусной инфекции или был подтвержден диагноз после прохождения компьютерной томографии в городских медицинских центрах.

Результаты исследования показали, что у привитых пациентов на 76% снизился риск повреждения легких и на 81% возможность госпитализации, в частности при заражении дельта-штаммом коронавируса.

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голикова вакцинация коронавирус
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