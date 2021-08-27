Москва, 27 августа. Более 44 миллионов человек сделали первую прививку от коронавируса в России, более 37 миллионов — полностью вакцинированы, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против развития тяжелой формы штамма коронавируса «Дельта». Участниками исследования стали свыше 14 тыс. граждан, у которых наблюдались признаки коронавирусной инфекции или был подтвержден диагноз после прохождения компьютерной томографии в городских медицинских центрах.

Результаты исследования показали, что у привитых пациентов на 76% снизился риск повреждения легких и на 81% возможность госпитализации, в частности при заражении дельта-штаммом коронавируса.