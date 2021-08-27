Двое детей пострадали в результате хлопка газа в Махачкале

Махачкала, 27 августа. Хлопок газа произошел на территории Махачкалы, информирует региональный главк МЧС.
Согласно предварительным данным ведомства, пострадали двое детей. По информации ГУ МЧС по Дагестану, инцидент произошел в нежилом помещении, подготовленном под гастроном.
Хлопок газовоздушной семи ударной волной выбил стекла из оконных рам и пластиковую входную дверь. Двое пострадавших детей с ожогами были эвакуированы до прибытия пожарных.
Ранее огонь охватил московскую квартиру после взрыва газа. Спасатели провели эвакуацию дома, находящегося на Грузинской улице.