Спасатели локализовали пожар в кафе на Приморской набережной Сочи

Сочи, 27 августа. Спасателям удалось локализовать пожар в кафе на площади 500 квадратных метров.

Заведение находится на Приморской набережной Сочи. На месте происшествия работают спасатели десятого пожарного отряда.

В ликвидации возгорания задействованы 16 членов личного состава и 4 единицы техники. Специалисты огородили территорию. Администрация города сообщила, что ситуация находится под контролем.

Недавно появилось видео этого пожара. На кадрах видно, что случайные прохожие столпились в районе места инцидента.