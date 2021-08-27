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Спасатели локализовали пожар в кафе на Приморской набережной Сочи
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в кафе на Приморской набережной Сочи
Администрация Сочи

Сочи, 27 августа. Спасателям удалось локализовать пожар в кафе на площади 500 квадратных метров.

Заведение находится на Приморской набережной Сочи. На месте происшествия работают спасатели десятого пожарного отряда.

В ликвидации возгорания задействованы 16 членов личного состава и 4 единицы техники. Специалисты огородили территорию. Администрация города сообщила, что ситуация находится под контролем.

Недавно появилось видео этого пожара. На кадрах видно, что случайные прохожие столпились в районе места инцидента.

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