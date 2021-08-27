ФАН публикует видео пожара в кафе на набережной в Сочи

Сочи, 27 августа. Возгорание произошло в кафе, которое располагается на Приморской набережной в Сочи. Спасатели 10-го пожарного отдела уже прибыли на место происшествия.

Всего в тушении огня задействовано 16 пожарных и четыре единицы специальной техники. В администрации города сообщили, что ситуация находится под контролем. Территорию общепита огородили, всех посетителей проводили на улицу в безопасное место.

Недавно пожар также случился в двухэтажном здании общежития в районе Саларьево на улице Московской в Новой Москве. В результате инцидента никто не пострадал.