Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 23:15
23:14
Общество
Пожар в больнице унес жизни трех человек в Ярославле
23:09
Шоу-бизнес
Марина Федункив с размахом отметила свадьбу с молодым иностранцем
23:00
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили загоревшееся кафе на Приморской набережной в Сочи
23:00
Спорт
«Слово против слова»: погубит или спасет футбол в России отмена лимита на легионеров
23:00
Видео
Трудно побеждать: как соревнуются участники WorldSkills
22:52
Общество
Прокуратура начала проверку после падения девочки в шахту в Одинцово
22:46
Общество
Разведка США опровергла информацию о создании коронавируса как биологического оружия
22:41
Общество
Количество браков значительно выросло в России в 2021 году
22:32
Происшествия
Двое детей пострадали в результате хлопка газа в Махачкале
22:22
Политика
Посол ФРГ назвал приблизительные сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Все новости

Пожар охватил кафе на набережной в Сочи
Общество
Пожар охватил кафе на набережной в Сочи
Администрация Сочи

Сочи, 27 августа. Кафе загорелось на Приморской набережной в Сочи, на место уже выехали спасатели десятого пожарного отряда.

В тушении заведения общепита задействованы 16 специалистов и 4 единицы специальной техники. Территорию огородили, ситуация находится под контролем, информировали в администрации города.

Накануне в квартире на Малой Грузинской улице в Москве произошел взрыв газа. Началось стремительное возгорание, жильцов оперативно эвакуировали из охваченного огнем здания. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пожар охватил кафе на набережной в Сочи
пожар сочи кафе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru