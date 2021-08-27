Пожар охватил кафе на набережной в Сочи

Сочи, 27 августа. Кафе загорелось на Приморской набережной в Сочи, на место уже выехали спасатели десятого пожарного отряда.

В тушении заведения общепита задействованы 16 специалистов и 4 единицы специальной техники. Территорию огородили, ситуация находится под контролем, информировали в администрации города.

Накануне в квартире на Малой Грузинской улице в Москве произошел взрыв газа. Началось стремительное возгорание, жильцов оперативно эвакуировали из охваченного огнем здания. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.