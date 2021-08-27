Все о профессии медиатора глазами юриста

Случается так, что переговоры заходят в тупик, и у сторон никак не получается достичь консенсуса. Тогда на помощь в разрешении спора приходит медиатор. Как показывает практика, далеко не все в нашей стране знают, кто это такой, и что он делает. На вопросы журналиста ФАН о профессии медиатора отвечала юрист Ольга Ляпина.

Фото из личного архива Ольги Ляпиной /

Кто такой медиатор, и чем он занимается

Деятельность медиаторов регулируется Федеральным законом №193-ФЗ о медиации.

Согласно его положениям, процедура применима к спорам, возникающим в трудовых и семейных правоотношениях, а также в предпринимательской и прочей экономической деятельности, если при этом не затрагиваются интересы третьих лиц или публичные интересы. Таким образом, медиаторов, по действующему законодательству, нельзя привлечь к разрешению коллективных трудовых споров.

«Преимущество медиации перед судебной процедурой разрешения конфликтных ситуаций заключается в том, что она ориентирует стороны на совместный поиск конструктивных вариантов, основанных на уважении взаимных интересов и соблюдении конфиденциальности, — рассказывает Ольга Ляпина, — а также позволяет сэкономить время и издержки участников спора при условии их общей заинтересованности в его урегулировании в досудебном порядке».

Медиатором называют независимое физическое лицо, которое стороны привлекают для помощи в разрешении спорных ситуаций, когда понимают, что самостоятельно справиться с задачей не получается.

Медиатор выполняет роль беспристрастного посредника, который оказывает содействие всем участникам процесса, согласившимся справиться со спорной ситуацией таким путем. Результатом совместной деятельности должно стать устраивающее всех адекватное решение, при этом в задачи медиатора не входит поиск виновных или принятие каких бы то ни было решений, не говоря уже об их навязывании клиентам. Его работа — сделать так, чтобы конфликтующие услышали и поняли друг друга, и никто не остался в накладе.

«Как показывает практика, к медиаторам чаще всего обращаются при разделе имущества, нажитого во время брака, определении места жительства несовершеннолетних детей, порядка осуществления родительских прав, — комментирует эксперт. — В предпринимательской сфере готовность пройти через примирительные процедуры возникает, как правило, у участников корпоративных споров».

Федеральное агентство новостей /



Насколько востребована профессия медиатора на сегодняшний день?

Как рассказывает Ольга Ляпина, профессия медиатора достаточно молодая. Появилась она в 2011 году в связи со вступлением в силу Закона о медиации. На данный момент можно наблюдать недостаточную информированность участников гражданского оборота о процедуре медиации.

«Рынок услуг в сфере медиации находится сейчас в стадии формирования, поэтому профессия является востребованной и перспективной, — рассказывает наш собеседник о преимуществах данной специализации. — Кроме того, она может являться дополнительной к профессии юриста, экономиста, психолога, специалиста службы персонала».

Как стать медиатором? Куда пойти учиться?

Закон о медиации гласит, что данный вид деятельности может осуществляться двумя путями:

• На непрофессиональной основе. Работать таким образом имеют право физические лица старше 18 лет, полностью дееспособные, и за которыми не числится действующая или погашенная судимость.

• На профессиональной основе осуществлять процедуру медиации вправе граждане старше 25 лет с высшим образованием. К тому же, для ведения такой деятельности необходимо получить дополнительное образование в соответствующей области.

Таким образом, чтобы стать профессиональным медиатором и пользоваться большим доверием у клиентов, желательно пройти обучение по специальности «медиация».

Учебный план включает в себя лекционные и практические занятия, упражнения и деловые игры с изучением основ гражданского и процессуального права, этики и делового общения, психологии и других дисциплин в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.02.2011 г. N 187.

Нельзя не отметить, что по закону осуществлять данный вид деятельности не имеют права граждане, замещающие должности гражданской и муниципальной службы.

Какими личностными качествами должен обладать медиатор?

По словам Ольги Ляпиной, от человека, решившего посвятить себя этой профессии, требуются следующие качества:

• хорошие коммуникативные навыки;

• умение слушать и слышать;

• способность собирать и анализировать полученную информацию;

• умение сохранять нейтралитет и быть беспристрастным в сочетании с талантом производить хорошее впечатление и заслуживать доверие.

«Также медиатор должен следовать общепринятым нормам вежливости и уважения к правам сторон как на уровне базовых прав человека (право на достойное обращение), так и на уровне прав, установленных и защищаемых законом (например, право на передачу дела в ведение компетентных органов и его полноценное рассмотрение)» — продолжает наш эксперт.

pexels.com / Karolina Grabowska

В чем плюсы и минусы профессии?

К явным преимуществам можно отнести:

- как правило, свободный график работы;

- возможность получить обширный опыт в различных отраслях права;

- расширение круга профессиональных связей.

Без недостатков, как и везде, тоже не обойдется. Из минусов можно выделить:

- медиаторы ответственны за нанесение вреда участникам процедуры в ходе ее осуществления;

- существуют некоторые трудности с поиском клиентов, связанные с особенностью менталитета российских граждан, которые предпочитают сразу же все свои споры разрешать в суде;

- не всегда удается прийти к взаимовыгодному решению.

Каковы карьерные перспективы и зарплаты медиаторов?

«Конфликты являются постоянным спутником человечества, они были, есть и будут, поэтому всегда нужны люди, способные их урегулировать, — рассуждает Ольга Ляпина. — Если у человека есть призвание помогать другим, умение слушать, то у него весьма радужные карьерные перспективы в области медиации и разрешения конфликтных ситуаций».

Медиатор может оказывать услуги частным образом или работать в фирме, а также стать членом профессионального сообщества.

Что касается оплаты труда медиатора, то следует сказать, что проведение процедуры является платным, и расценки варьируются в зависимости от региона России. Стоимость услуг посредника всегда является предметом договоренностей со сторонами. Это зависит от категории спора, стадии конфликта и других факторов.

Если проанализировать сайты медиаторов, можно видеть ставки гонорара за один час работы от 2000 до 5000 рублей. Выезд медиатора в другой населенный пункт, как правило, оплачивается в двойном размере. Например, обычная продолжительность процедуры медиации по семейным или имущественным спорам между физическими лицами составляет около трех часов. Ориентировочная стоимость услуг медиатора при этом составляет от 6000 рублей (три часа х 2000 рублей). Если предмет спора подлежит оценке, то гонорар медиатора может составлять до 10% от стоимости имущества.