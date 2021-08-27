Россия по праву сохраняет статус одной из крупнейших горнодобывающих держав мира, а в производственном комплексе страны угольная промышленность остается ведущей. По данным Министерства энергетики РФ, в прошлом году в нашей стране добыто более 400 млн тонн угля, что на 20-70 млн тонн больше, чем в 2011-2016 годы. За этими колоссальными цифрами стоит труд тысяч людей — шахтеров, которые в конце августа отмечают свой профессиональный праздник.

Какого числа пройдет День шахтера в этом году? Как появился праздник? И как отпразднуют его в главном регионе угольной промышленности России ― в Кемеровской области, легендарном Кузбассе? Об этом читайте в материале ФАН.

История Дня шахтера в России

Профессиональный праздник работников угольной промышленности появился в советское время. Впервые шахтеров — передовиков производства в России и других советских республиках (Украине, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане) поздравляли в 1948 году.

Решение об утверждении торжественного дня было принято годом ранее по инициативе советских государственных деятелей, организаторов угольной промышленности СССР Дмитрия Оника и Александра Засядько. Датой праздника выбрано последнее воскресенье августа ― важный, символичный для отрасли день.

Именно тогда, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, советский шахтер Алексей Стаханов установил рекорд. Вместо пяти-семи положенных тонн за смену он добыл 102 тонны, превысив норму более чем в 14 раз. Этот рекорд не стал последним, сам же Алексей Стаханов побил его, спустя всего лишь три недели: добыл 227 тонн за 5 часов 45 минут. Его трудовой подвиг положил начало целому движению — «стахановскому», которое десятилетиями вдохновляло и объединяло передовиков производства советского государства.

wikipedia.org / Халип Яков Николаевич, Огонек, Добросовестное использование

Дата Дня шахтера

Дата праздника не постоянна, ежегодно она меняется и в нынешнем году выпадает на 29 августа. В этот день торжественные мероприятия состоятся во всех городах и поселках нашей страны, для которых угольные производства остаются ведущими, градообразующими.

Большинство таких расположены в Сибирском федеральном округе России ― в Кемеровской области. Ее территория совпадает с большей частью территории Кузнецкого угольного бассейна, что и послужило появлению второго названия региона — Кузбасс. По традиции ежегодно в Кузбассе выбирают столицу празднования Дня шахтера. В нынешнем году эту почетную обязанность выполняет Киселевск.

Отмечают праздник и в других регионах страны: Южном, Центральном, на Дальнем Востоке, в экономике которых также велика роль угольных производств. Всего в России насчитывается 187 действующих угольных предприятий, которые осуществляют разработку 130 разрезов и 53 шахт.

Федеральное агентство новостей /

Как отпразднуют День шахтера в 2021 году

С 2000 года праздник отмечают народными гуляньями и концертами. Но пандемия внесла свои корректировки в традиции шахтерских городов. Массовые мероприятия отменены. Вместо них на Кузбассе проходит «Шахтерская неделя», в рамках которой на производствах и в муниципалитетах чествуют ведущих сотрудников отрасли и ветеранов, вручают почетные награды и премии.

В Ленинске-Кузнецком награды получили 29 шахтеров. Среди них ― специалисты бригад-«миллионеров», установивших всероссийские и международные рекорды добычи угля, и представители шахтерской династии Чигоряевых, которые трудятся на угольном предприятии города с 1932 года.

В Кемерове награды вручили 50 горнякам. В их трудовой копилке — не только рекордные показатели добычи, но и сохранение бесценных исторических артефактов. В этом году при разработке Ерунаковского месторождения были обнаружены, подняты на поверхность и переданы ученым бивни четырех мамонтов.

Торжественные мероприятия проходят в Белове, Прокопьевске и столице Дня шахтера ― Киселевске, который в нынешнем году отмечает также 85-летний юбилей. К празднику власти города решили подготовиться особенно тщательно: направили средства на модернизацию дорожной сети, ремонт социально-значимых объектов, строительство детского сада и реконструкцию школ, преображение центральных площадей города и скверов.

Эти преобразования вполне укладываются в концепцию праздника. Ведь изначально День шахтера было принято встречать не только трудовыми подвигами, но и улучшениями социально-бытовых условий жизни горняков.

pixabay.com / Анатолий Стафичук

Поздравление с Днем шахтера

Официальные поздравления в адрес горняков всегда включают слова благодарности за самоотверженный труд и профессионализм. Руководители городов и предприятий отмечают, что высокая ответственность и самоотдача шахтеров заслуживают глубокого уважения и искреннего признания.

К празднику специалистов горного дела награждают орденами «За доблестный шахтерский труд», а также медалями и почетными знаками, принятыми в регионе. Почетные и традиционные награды Кузбасса:

• золотой нагрудный знак «Кузбасс»;

• медали «За служение Кузбассу», За веру и добро».

В поздравлениях, адресованных ветеранам шахтерского труда, принято говорить о важности преемственности поколений и передачи опыта. Ведь в этой сфере своевременное и полное обучение молодых специалистов обеспечивает не только успешность работы бригад, но и безопасность труда в шахте.