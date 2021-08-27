«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии

Вооруженный конфликт в Эфиопии оказался в центре внимания международной общественности. Бесчинства боевиков охватили штат Тыграй, после чего распространились на соседние регионы.
На июльском заседании Совета Безопасности ООН у участников не получилось прийти к компромиссу. За последние месяцы обстановка значительно обострилась.
Страна погрузилась в гуманитарный кризис. Счет беженцев давно перевалил за несколько сотен тысяч, а эфиопские власти не успевают подсчитывать количество людей, оказавшихся на грани голода.
О результатах очередного заседания Совбеза ООН — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.
На грани катастрофы
Заседание началось с обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
In Ethiopia, the human price of war is mounting by the day.— António Guterres (@antonioguterres) August 26, 2021
The unity of the country and the stability of the region are at stake.
All parties must recognize a simple truth: there is no military solution. pic.twitter.com/3YHYMgHdA4
«В Эфиопии цена войны для людей растет с каждым днем. Речь идет о единстве страны и стабильности регионов. Нам всем следует признать простую истину: военного пути решения конфликта нет».
За последние недели количество вооруженных столкновений и кровопролитий перешло все допустимые границы. Люди массово мигрируют из пострадавших штатов. Например, в соседний от Эфиопии Судан прибыло свыше 27 000 беженцев.
«Более 2 миллионов человек покинули дома, еще столько же нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. Людям необходима вода, продукты и медикаменты. В лагерях беженцев нет никакого снабжения и связи, больницы и госпитали разрушены. Кроме того, неоднократно поступали сообщения об актах сексуального и гендерного насилия. Я решительно против подобных зверств», — заявил Гутерреш.
На фоне конфликта, а также вызванной им нехватки продовольствия и медикаментов в Эфиопии произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. Генсек ООН потребовал в срочном порядке предпринять активные действия для стабилизации обстановки. Однако согласились с ним не все.
Спасение утопающих
Постоянный представитель Эфиопии при ООН Тайе Ацке-Селассие напомнил присутствующим, что в республике «не оценят иностранного вмешательства».
At the Security Council meeting on #Ethiopia, we reiterated the federal government's commitment to peace, the enforcement of law and order, and delivery of humanitarian assistance, reminding the Council that "undue foreign interference isn't appreciated by a soul in my country." pic.twitter.com/iyMlJPMFJ1— Ethiopia at the UN (@Ethiopia_UN) August 26, 2021
«Безусловно, легитимное правительство выступает за мир. Мы не против помощи в обеспечении правопорядка и доставке гуманитарных грузов. Но при этом стоит помнить, что мы суверенное государство», — подчеркнул Ацке-Селассие.
Позицию коллеги поддержала постпред России при ООН Анна Евстигнеева. Дипломат считает, что конфликт должны решать в пределах страны. Как максимум — при участии африканского сообщества:
«Любое возможное внешнее содействие должно осуществляться при неукоснительном уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости страны. Прошедшие в июне этого года всеобщие выборы Эфиопии убедительно доказали способность федеральных властей консолидировать национальное общество.
Мы убеждены, что они смогут самостоятельно найти пути нормализации ситуации и выведения страны в целом на правильную траекторию развития. Африканским партнерам и международному сообществу следует лишь поддержать усилия эфиопского правительства».
Также Евстигнеева напомнила, что принудительное вмешательство может привести к необратимым последствиям.
«Необходимо понимать, что попытки расшатать ситуацию, а также оказать давление на демократически избранное правительство Эфиопии, в том числе путем принятия односторонних санкций, — путь к еще большему разрастанию конфликта. Равным образом не способствует разрешению кризиса и обсуждение его в Совете Безопасности. Более эффективным было бы, если каждый из членов СБ вносил собственный вклад в выправление ситуации. Ставку следует делать на «тихую дипломатию» и двусторонние каналы доверительного общения. Российская Федерация готова этому способствовать», — уточнила она.
С отечественным дипломатом согласились представители Индии и Китая. Они также заявили о важности соблюдения территориальной целостности Эфиопии.
At #UNSC on #Ethiopia, Amb. Dai Bing stressed— Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) August 26, 2021
-????????supports national sovereignty and unity of ????????
-International commuity should back ????????’s efforts for ceasefire and national reconciliation
-????????welcomes the appointment of AU High Representative for the Horn of Africa pic.twitter.com/RN8tRvVgBU
«Китай выступает за суверенитет и единство. Международному сообществу необходимо поддержать усилия эфиопских властей для достижения примирения», — подчеркнули дипломаты двух государств.
Представитель США Ричард Миллс акцентировал внимание на необходимости оказать стране помощь в решении проблемы с гуманитарным кризисом. Также он добавил, что мирные переговоры в данный момент играют ключевую роль в нивелировании конфликта.
Надежда на светлое будущее
Сейчас сложно сказать, что ждет Эфиопию. Каждому участнику заседания дали возможность озвучить мнение касательно сложившейся ситуации. Дипломаты единогласно выступили за необходимость усиления гумпомощи.
Однако в вопросе путей решения конфликта мнения разошлись. Большую часть голосов страны-участницы отдали в поддержку позиции Тайе Ацке-Селассие, согласно которой африканское государство должно урегулировать обстановку локально, внутренними силами и без давления иностранных акторов.
Однако результативность принятых решений покажет только время. Остается надеяться, что итоги переговоров принесут больше пользы, чем минувшее заседание по тыграйскому вопросу. Подробности о предыдущем мероприятии Совбеза ООН можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.