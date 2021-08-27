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«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
Весь мир
«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
коллаж Федерального агентства новостей  / 

Вооруженный конфликт в Эфиопии оказался в центре внимания международной общественности. Бесчинства боевиков охватили штат Тыграй, после чего распространились на соседние регионы.

На июльском заседании Совета Безопасности ООН у участников не получилось прийти к компромиссу. За последние месяцы обстановка значительно обострилась.

Страна погрузилась в гуманитарный кризис. Счет беженцев давно перевалил за несколько сотен тысяч, а эфиопские власти не успевают подсчитывать количество людей, оказавшихся на грани голода.

О результатах очередного заседания Совбеза ООН — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

На грани катастрофы

Заседание началось с обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«В Эфиопии цена войны для людей растет с каждым днем. Речь идет о единстве страны и стабильности регионов. Нам всем следует признать простую истину: военного пути решения конфликта нет».

За последние недели количество вооруженных столкновений и кровопролитий перешло все допустимые границы. Люди массово мигрируют из пострадавших штатов. Например, в соседний от Эфиопии Судан прибыло свыше 27 000 беженцев.

«Более 2 миллионов человек покинули дома, еще столько же нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. Людям необходима вода, продукты и медикаменты. В лагерях беженцев нет никакого снабжения и связи, больницы и госпитали разрушены. Кроме того, неоднократно поступали сообщения об актах сексуального и гендерного насилия. Я решительно против подобных зверств», — заявил Гутерреш.

На фоне конфликта, а также вызванной им нехватки продовольствия и медикаментов в Эфиопии произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. Генсек ООН потребовал в срочном порядке предпринять активные действия для стабилизации обстановки. Однако согласились с ним не все.

Спасение утопающих

Постоянный представитель Эфиопии при ООН Тайе Ацке-Селассие напомнил присутствующим, что в республике «не оценят иностранного вмешательства».

«Безусловно, легитимное правительство выступает за мир. Мы не против помощи в обеспечении правопорядка и доставке гуманитарных грузов. Но при этом стоит помнить, что мы суверенное государство», — подчеркнул Ацке-Селассие.

Позицию коллеги поддержала постпред России при ООН Анна Евстигнеева. Дипломат считает, что конфликт должны решать в пределах страны. Как максимум — при участии африканского сообщества:

«Любое возможное внешнее содействие должно осуществляться при неукоснительном уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости страны. Прошедшие в июне этого года всеобщие выборы Эфиопии убедительно доказали способность федеральных властей консолидировать национальное общество.

Мы убеждены, что они смогут самостоятельно найти пути нормализации ситуации и выведения страны в целом на правильную траекторию развития. Африканским партнерам и международному сообществу следует лишь поддержать усилия эфиопского правительства».

Также Евстигнеева напомнила, что принудительное вмешательство может привести к необратимым последствиям.

«Необходимо понимать, что попытки расшатать ситуацию, а также оказать давление на демократически избранное правительство Эфиопии, в том числе путем принятия односторонних санкций, — путь к еще большему разрастанию конфликта. Равным образом не способствует разрешению кризиса и обсуждение его в Совете Безопасности. Более эффективным было бы, если каждый из членов СБ вносил собственный вклад в выправление ситуации. Ставку следует делать на «тихую дипломатию» и двусторонние каналы доверительного общения. Российская Федерация готова этому способствовать», — уточнила она.

«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
un.org  / Джейси Макилвейн / ООН

С отечественным дипломатом согласились представители Индии и Китая. Они также заявили о важности соблюдения территориальной целостности Эфиопии.

«Китай выступает за суверенитет и единство. Международному сообществу необходимо поддержать усилия эфиопских властей для достижения примирения», — подчеркнули дипломаты двух государств.

Представитель США Ричард Миллс акцентировал внимание на необходимости оказать стране помощь в решении проблемы с гуманитарным кризисом. Также он добавил, что мирные переговоры в данный момент играют ключевую роль в нивелировании конфликта.

Надежда на светлое будущее

Сейчас сложно сказать, что ждет Эфиопию. Каждому участнику заседания дали возможность озвучить мнение касательно сложившейся ситуации. Дипломаты единогласно выступили за необходимость усиления гумпомощи.

Однако в вопросе путей решения конфликта мнения разошлись. Большую часть голосов страны-участницы отдали в поддержку позиции Тайе Ацке-Селассие, согласно которой африканское государство должно урегулировать обстановку локально, внутренними силами и без давления иностранных акторов.

Однако результативность принятых решений покажет только время. Остается надеяться, что итоги переговоров принесут больше пользы, чем минувшее заседание по тыграйскому вопросу. Подробности о предыдущем мероприятии Совбеза ООН можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
Федеральное агентство новостей  / 

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