«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии

Вооруженный конфликт в Эфиопии оказался в центре внимания международной общественности. Бесчинства боевиков охватили штат Тыграй, после чего распространились на соседние регионы.

На июльском заседании Совета Безопасности ООН у участников не получилось прийти к компромиссу. За последние месяцы обстановка значительно обострилась.

Страна погрузилась в гуманитарный кризис. Счет беженцев давно перевалил за несколько сотен тысяч, а эфиопские власти не успевают подсчитывать количество людей, оказавшихся на грани голода.

О результатах очередного заседания Совбеза ООН — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

На грани катастрофы

Заседание началось с обращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

In Ethiopia, the human price of war is mounting by the day.



The unity of the country and the stability of the region are at stake.



All parties must recognize a simple truth: there is no military solution. pic.twitter.com/3YHYMgHdA4 — António Guterres (@antonioguterres) August 26, 2021

«В Эфиопии цена войны для людей растет с каждым днем. Речь идет о единстве страны и стабильности регионов. Нам всем следует признать простую истину: военного пути решения конфликта нет».

За последние недели количество вооруженных столкновений и кровопролитий перешло все допустимые границы. Люди массово мигрируют из пострадавших штатов. Например, в соседний от Эфиопии Судан прибыло свыше 27 000 беженцев.

«Более 2 миллионов человек покинули дома, еще столько же нуждаются в экстренной гуманитарной помощи. Людям необходима вода, продукты и медикаменты. В лагерях беженцев нет никакого снабжения и связи, больницы и госпитали разрушены. Кроме того, неоднократно поступали сообщения об актах сексуального и гендерного насилия. Я решительно против подобных зверств», — заявил Гутерреш.

На фоне конфликта, а также вызванной им нехватки продовольствия и медикаментов в Эфиопии произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией. Генсек ООН потребовал в срочном порядке предпринять активные действия для стабилизации обстановки. Однако согласились с ним не все.

Спасение утопающих

Постоянный представитель Эфиопии при ООН Тайе Ацке-Селассие напомнил присутствующим, что в республике «не оценят иностранного вмешательства».

At the Security Council meeting on #Ethiopia, we reiterated the federal government's commitment to peace, the enforcement of law and order, and delivery of humanitarian assistance, reminding the Council that "undue foreign interference isn't appreciated by a soul in my country." pic.twitter.com/iyMlJPMFJ1 — Ethiopia at the UN (@Ethiopia_UN) August 26, 2021

«Безусловно, легитимное правительство выступает за мир. Мы не против помощи в обеспечении правопорядка и доставке гуманитарных грузов. Но при этом стоит помнить, что мы суверенное государство», — подчеркнул Ацке-Селассие.

Позицию коллеги поддержала постпред России при ООН Анна Евстигнеева. Дипломат считает, что конфликт должны решать в пределах страны. Как максимум — при участии африканского сообщества:

«Любое возможное внешнее содействие должно осуществляться при неукоснительном уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости страны. Прошедшие в июне этого года всеобщие выборы Эфиопии убедительно доказали способность федеральных властей консолидировать национальное общество. Мы убеждены, что они смогут самостоятельно найти пути нормализации ситуации и выведения страны в целом на правильную траекторию развития. Африканским партнерам и международному сообществу следует лишь поддержать усилия эфиопского правительства».

Также Евстигнеева напомнила, что принудительное вмешательство может привести к необратимым последствиям.

«Необходимо понимать, что попытки расшатать ситуацию, а также оказать давление на демократически избранное правительство Эфиопии, в том числе путем принятия односторонних санкций, — путь к еще большему разрастанию конфликта. Равным образом не способствует разрешению кризиса и обсуждение его в Совете Безопасности. Более эффективным было бы, если каждый из членов СБ вносил собственный вклад в выправление ситуации. Ставку следует делать на «тихую дипломатию» и двусторонние каналы доверительного общения. Российская Федерация готова этому способствовать», — уточнила она.

un.org / Джейси Макилвейн / ООН

С отечественным дипломатом согласились представители Индии и Китая. Они также заявили о важности соблюдения территориальной целостности Эфиопии.

At #UNSC on #Ethiopia, Amb. Dai Bing stressed



-????????supports national sovereignty and unity of ????????



-International commuity should back ????????’s efforts for ceasefire and national reconciliation



-????????welcomes the appointment of AU High Representative for the Horn of Africa pic.twitter.com/RN8tRvVgBU — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) August 26, 2021

«Китай выступает за суверенитет и единство. Международному сообществу необходимо поддержать усилия эфиопских властей для достижения примирения», — подчеркнули дипломаты двух государств.

Представитель США Ричард Миллс акцентировал внимание на необходимости оказать стране помощь в решении проблемы с гуманитарным кризисом. Также он добавил, что мирные переговоры в данный момент играют ключевую роль в нивелировании конфликта.

Надежда на светлое будущее

Сейчас сложно сказать, что ждет Эфиопию. Каждому участнику заседания дали возможность озвучить мнение касательно сложившейся ситуации. Дипломаты единогласно выступили за необходимость усиления гумпомощи.

Однако в вопросе путей решения конфликта мнения разошлись. Большую часть голосов страны-участницы отдали в поддержку позиции Тайе Ацке-Селассие, согласно которой африканское государство должно урегулировать обстановку локально, внутренними силами и без давления иностранных акторов.

Однако результативность принятых решений покажет только время. Остается надеяться, что итоги переговоров принесут больше пользы, чем минувшее заседание по тыграйскому вопросу. Подробности о предыдущем мероприятии Совбеза ООН можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.