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Донцова не оплатила штраф за нарушение ПДД и столкнулась с судебным разбирательством
Общество
Донцова не оплатила штраф за нарушение ПДД и столкнулась с судебным разбирательством
TACC  /  Почуев Михаил

Москва, 27 августа. Писательница детективов Дарья Донцова столкнулась с судебным разбирательством. На звезду подали иск за уклонение от уплаты штрафа.

Знаменитая писательница нарушила правила дорожного движения в московском районе Аэропорт. Публицистке был выписан штраф, однако она, судя по всему, его проигнорировала. Тогда в 2020 году в московский суд поступил иск против писательницы.

Недавно дело о неуплате штрафа получило продолжение. Так, стало известно, что судебные приставы запретили Донцовой совершать регистрационные действия с личным автомобилем. Звезда детективов владеет моделью Mazda CX-5. Как сообщает канал РЕН ТВ, долг писательницы равняется уже 10 тысячам рублей.

Недавно Дарья Донцова вошла в список любимых авторов среди российских читателей. Писательница составила компанию писателям Захару Прилепину и Борису Акунину по результатам опроса, проведенного экспертами ВЦИОМ.

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