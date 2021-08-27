Детский психолог Наумова напомнила, как настроить ребенка на старт учебного года

До начала нового учебного года остаются считанные дни. Как напоминает Роспотребнадзор, успешная учеба ребенка зависит от многих факторов жизни, в том числе правильного режима дня, полноценного сна и питания.

Как правильно подготовить детей к школьной поре, ФАН узнал у детского психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой.

Так эксперт указывает на один из советов федерального ведомства, который гласит, что отвыкать от каникулярного режима дня стоит как минимум за пару недель до учебы. При этом в остаток летних дней не лишним будет просто насладиться ими всей семьей.

«Сейчас главное — хорошо отдохнуть и расслабиться, потому что ребята уже в напряжении, они уже ожидают, что сейчас начнется учебный год. Сейчас важно погулять, отдохнуть, набраться сил. И важно, чтобы родители транслировали детям спокойствие и уверенность, что все будет хорошо в новом учебном году. <…> Остается всего четыре дня, поэтому в хорошую погоду детям стоит отдохнуть и морально подготовиться к тому, что сейчас начнется учебный год. И это тоже будет здорово, потому что они встретят друзей, у них будут интересные предметы и так далее», — рассказывает Наталья Наумова.

Если родители не успели помочь детям перестроить режим сна за этот месяц, то определенно следует заняться этим хотя бы в последние дни. Ребенку очень важно снова начать вставать вовремя, ведь в противном случае начало учебного года он проведет сонным и в плохом настроении.

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Чтобы возвращение ребенка к выполнению домашних заданий не было болезненным, важно четко установить временные границы такой работы. Как отмечает и психолог, и специалисты Роспотребнадзора, родителям необходимо вместе с детьми определить удобное расписание, в котором найдется место и урокам, и увлечениям, и, конечно же, отдыху.

«Важно с ребятами сразу поговорить и обсудить, что сейчас снова начнутся домашние задания. Надо построить план действий: когда у тебя кружки, когда у тебя школа, когда прогулка и отдых, когда домашнее задание. И важно, чтобы ребенок сам составил этот примерный график в зависимости ото дня. <…> Чтоб ребенок чувствовал, что его уважают, что его мнение учитывают, что у него есть возможность контролировать процесс», — заключает Наталья Наумова.

Ранее детский психолог рассказала читателям ФАН о плюсах и минусах дополнительных хобби в жизни ребенка. Как подчеркнула эксперт, первоклассникам следует сначала адаптироваться к школьной жизни, поэтому заводить разговор о кружках следует не раньше, чем через пару месяцев с начала учебы.