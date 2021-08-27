Глава ФРС США не исключил сворачивания мер поддержки в 2021 году

Вашингтон, 27 августа. Федеральная резервная система США может приступить к сворачиванию стимулирующих мер до конца 2021 года, заявил председатель регулятора Джером Пауэлл.

Он в очередной раз подчеркнул, что считает разогнавшуюся в США инфляцию временным явлением. Вместе с тем он сообщил, что в случае сохранения тенденции роста цен ФРС примет действия для снижения инфляции.

По словам Пауэлла, большинство представителей Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею отказа от программы выкупа активов, которая сейчас составляет 120 млрд долларов в месяц. Глава ФРС отнес себя к их числу.

«На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году», — заявил Пауэлл, выступая по видеосвязи на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Глава регулятора ранее заметил, что пандемия продолжает оказывать давление на американскую экономику. Он уточнил, что спад на рынках из-за дельта-штамма коронавируса отличается от других просадок. Доходы населения увеличились вместо того, чтобы сократиться, а повышенный спрос на товары привел к дефициту предложения, обратил внимание Пауэлл.