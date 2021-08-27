Кито, 27 августа. Эквадор станет транзитной страной для пяти тысяч афганских беженцев, которые затем отправятся в США. Об этом сообщила министр правительства южноамериканской страны Александра Вела. Ее слова приводит издание El Comercio.

#Ecuador Ministra Vela: Alrededor de 5 000 ciudadanos afganos serán acogidos temporalmente - https://t.co/DK1D7fcVV6 pic.twitter.com/jcy44GzyxB — Ecuador Noticias (@EcuadorWillana) August 26, 2021

Вела заявила, что нахождение беженцев из Афганистана в стране не потребует дополнительных трат из казны, потому что все «расходы возьмет на себя правительство Соединенных Штатов Америки». В настоящее время состав группы не определен, но это будут те афганцы, которым больше всего угрожает «Талибан»1 — женщины и несовершеннолетние.

«Правительство Эквадора выразило свое полное согласие и поддержку защите этих людей, особенно женщин и девочек-подростков, чьи права, очевидно, вообще не будут соблюдаться при новом режиме», - отметила министр.

Беженцы прибудут в рамках оказания гуманитарной помощи стране и пробудут какое-то время, а затем отправятся в США.

«Мы все видели по телевизионным каналам что люди подвергает серьезному риску. Этот прием будет носить временный характер. Единственное, что требуется от Эквадора, как от его правительства, так и от его граждан, - это прием и защита людей, чьи жизни и свобода находятся под угрозой», - заключила она.

Ранее Байден сообщил, что при поддержке США из Афганистана эвакуировали больше 100 тысяч человек за 11 дней. По словам президента, за последние 12 часов из Афганистана вывезли еще 7 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.